مصرع شخص وإصابة آخر دهستهما سيارة ملاكي بالأميرية

لقى شخص مصرعة وأصيب آخر دهستهما سيارة ملاكي أعلى الطريق بمنطقة الأميرية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة ملاكي تدهس شخصين بالأميرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري فى أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيع العثور على جثة شخص وإصابة آخر دهستهما سيارة ملاكي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد السيارة الملاكي وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.