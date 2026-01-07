أخبار الحوادث اليوم: إصابة 6 أشخاص باختناق ببولاق الدكرور.. بلاغ لنيابة مدينة نصر يتهم داعية شهيرا بتزوير قسيمة زواج.. وضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بالإسكندرية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تسلمت نيابة مدينة نصر أول بلاغا مقدما من أحد المحامين ضد داعية شهير يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير بيانات قسيمة زواج عن طريق إضافة شروط تتعلق برد ذهب وأموال عند الخُلع وطلبت سماع طليقته.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء ميكانيكي باقتحام الشرطة لمنزل والدته دون وجه حق فى محافظة الدقهلية، وتبين أنه تم استهدافهما وفقًا لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز.

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز داخل شقتهم بـ منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات نزلائها من الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت قداسات دينية داخل دور العبادة بالمراكز، بالتزامن مع إقامة القداسات خارجها، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين النزلاء، وفي خطوة تعكس التزام الدولة بضمان حقوق النزلاء وممارسة شعائرهم الدينية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط نصاب بولاق الدكرور، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري بـمحافظة سوهاج.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما يتم تداوله من ادعاءات عن تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والجهات الحكومية.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بمحافظتى الإسكندرية والجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مستريحة الخردة لتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية فى منطقة المعادي.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل قتل شاب طعنا بسلاح أبيض داخل مطعم بـمدينة بدر.

أسست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا ذكرت فيه بأن حرية الرأي مكفولة بالقانون والدستور، لكنها ليست مطلقة وتخضع لضوابط لحماية حقوق الآخرين والأمن العام.

ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، لإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم إلى 21 طعنا.

أصيب ٢٢ شخصا بينهم ٤ سودانيي الجنسية بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب طريق وادى النطرون ـ الدبلوماسيين بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.