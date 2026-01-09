المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، تقدم منتخب المغرب أمام الكاميرون بهدف نظيف في أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجري على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي المغرب والكاميرون في الرباط سعيا لحسم بطاقة التأهل الثانية إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها المغرب.

🇲🇦⚽️ الهدف الأول لأسود الأطلس!

إبراهيم دياز يهز الشباك ويمنح المنتخب المغربي الأفضلية 🔥#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/bVhoucWDON January 9, 2026

هدف المغرب أمام الكاميرون

وجاء هدف المغرب الأول من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

تشكيل الكاميرون ضد المغرب



حراسة المرمى: ديفيس إباسي

خط الدفاع: محمدو ناجيدا، نوهو تولو، صامويل جونيور كوتو، تشي مالون، جونيور تشاماديو

خط الوسط: كارلوس باليبا، آرثر أفوم، داني ناماسو

خط الهجوم: بريان مبيومو، كريستيان كوفاني

ويجلس على مقاعد بدلاء الكاميرون كلا من: أوموسولا ميدجو، كريستوفر ووه، جورج كيفن نكودو، جان أونانا، باتريك سوكو، مارتن بوتريل أتمينجو، سيمون نجاباندوتنبو، إيريك إبيمبي، إيتا أيونج، أرنولد كامديم، إدوارد سومبانج، كريستيان باسوجوج، دارلين زيدان يونجوا، داني ناماسو، أوليفييه كيمين، فلافيان إنزو بويوموس، جيرزينو نيامسي.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا،أشرف حكيمي.

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: الكاجوي – الحرار – أمرابط – إيجامان – رحيمي – بن صغير – ترجالين – الشيبي – أخوماش – الياميق – النصيري – طالبي – صلاح الدين – آيت بودلال – بلعمري.

يذكر أن منتخب المغرب تغلب على تنزانيا في دور الـ16 من الأمم الأفريقية بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.

