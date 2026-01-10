السبت 10 يناير 2026
اقتصاد

أول رد من شعبة السيارات على بيع وكيل علامة شهيرة لسيارة سبق تعرضها لحادث

عمر بلبع، رئيس الشعبة
عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، فيتو
علق عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى المواطنات بشراء سيارة من الوكيل المحلي لعلامة رينو، زعمت أنها السيارة تعرضت لحادث أو إصلاحات قبل تسليمها، مؤكدًا أن هناك لجنة فنية مختصة داخل جهاز حماية المستهلك، مهمتها فحص السيارات والتأكد من وجود أي عيوب فنية أو غيرها، مثل التي أشارت إليها المواطنة.

وأوضح بلبع أنه في حال ثبوت صحة هذه الشكوى، سيتخذ جهاز حماية المستهلك الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استبدال السيارة بأخرى، باعتبار ذلك حقًّا أصيلًا للمواطن في حالة تعرضه للضرر.

وأضاف بلبع، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن الوكيل يتمتع بالمصداقية عند تسليم السيارات الجديدة للعملاء، ولا يمكن أن يخاطر بسمعته أو مكانته في السوق من أجل التخلص من سيارة معيبة، مشيرًا إلى أن السيارات التي تعاني من عيوب فنية يتم تخصيصها لاختبارات القيادة أو توريدها للشركات، وذلك تحت إشراف الوكيل.

وتابع رئيس شعبة السيارات أن بعض المستهلكين قد يفتقرون إلى المصداقية الكاملة في مثل هذه الوقائع، وقد يوجهون ادعاءات غير صحيحة ضد الوكيل، لذلك لا بد من توافر دليل قاطع لإثبات الطرف المقصر، وعلى أساسه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يفرضها جهاز حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية