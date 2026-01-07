الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يضبط قائدي 3 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية بطريق الفيوم الصحراوي

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام 3 سيارات بأداء حركات استعراضية على طريق" الفيوم _  القاهرة" الصحراوي، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.


تفاصيل الواقعة


وجرى  تحديد وضبط السيارات الثلاثة وقائديها، وجميعهم من سكان محافظة الفيوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في الاحتفال بزفاف شقيق أحدهم.


وتم التحفظ على السيارات المتورطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وحماية حياة المواطنين على الطرق.

 

القبض على طالب لقيامة بقيادة دراجة نارية وأداء حركات استعراضية بمدينة نصر

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بقيادة دراجة نارية وأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بـمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "لا يحمل رخصة قيادة"  – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية حوادث الطرق السيارات الاستعراضية طريق الفيوم القاهرة الصحراوي الامن العام

مواد متعلقة

ضبط شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ

ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو بتهمة التشهير وسب وقذف مواطنين بالإسكندرية

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالوراق

ضبط أكثر من 92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بسبب جنون "المشاهدات"، بنت تدعي وجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بالجيزة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على سيدة تستغل 6 أطفال في التسول بمحطة مترو روض الفرج
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

علاء مبارك ساخرًا من ترامب: طايح يهدد ويتوعد.. فين أخونا زعيم كوريا الشمالية؟

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ضبط شاب انتحل صفة شقيقه الطبيب وعمل بدلا منه في وحدة صحية عامين بالبحيرة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

المزيد
الجريدة الرسمية