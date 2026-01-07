الأمن يضبط قائدي 3 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية بطريق الفيوم الصحراوي

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام 3 سيارات بأداء حركات استعراضية على طريق" الفيوم _ القاهرة" الصحراوي، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.



تفاصيل الواقعة



وجرى تحديد وضبط السيارات الثلاثة وقائديها، وجميعهم من سكان محافظة الفيوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في الاحتفال بزفاف شقيق أحدهم.



وتم التحفظ على السيارات المتورطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وحماية حياة المواطنين على الطرق.

القبض على طالب لقيامة بقيادة دراجة نارية وأداء حركات استعراضية بمدينة نصر

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب لقيامة بقيادة دراجة نارية وأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بـمدينة نصر معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بإحدى الطرق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.