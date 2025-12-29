الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

الحصر العددي لدائرة إيتاي البارود المعادة بانتخابات النواب بالبحيرة

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 100 ألف و872 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2058 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفا و814 صوتا.

عماد الغنيمي 55 ألفا و75 صوتًا

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إ

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إيتاي البارود وشبراخيت على مقعدين، وجاء أعلى مرشحان حسب عدد الأصوات عماد الغنيمي "55 ألفا و75 صوتًا، يليه أحمد سعيد أبو عمر 50 ألفًا و695 صوتًا.

 

عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

