الحصر العددي لدائرة إيتاي البارود المعادة بانتخابات النواب بالبحيرة

الإثنين 29/ديسمبر/2025 - 01:49 ص 12/29/2025 1:49:54 AM

فرز الأصوات، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية. بلغ عدد الحضور 100 ألف و872 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2058 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفا و814 صوتا. عماد الغنيمي 55 ألفا و75 صوتًا ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إ

عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

