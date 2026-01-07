الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري بسوهاج

18 حجم الخط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري بـمحافظة سوهاج.

حقيقة التعدي على سيدة مسنة داخل محل تجارى بسوهاج



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7/11/2025 تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بحدوث مشاجرة بين (أحد الأشخاص ) و(مالك ورشة)، لخلافات بينهما حول الجيرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب والسب دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وكذا حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي سياق آخر كشفت وزارة الداخلية حقيقة تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلها بـمنطقة العمرانية في الجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء.

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزلها بالجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالوقوف أمام العقار محل سكنها وإحداث ضوضاء وحال قيامها بمعاتبتهم تعدوا عليها بالسب.



تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء وأقروا بتصالحهم مع الشاكية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



