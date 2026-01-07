الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري بسوهاج

حقيقة التعدى على
حقيقة التعدى على سيدة مسنة داخل محل تجارى بسوهاج
18 حجم الخط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على سيدة مسنة داخل محل تجاري بـمحافظة سوهاج.

 

حقيقة التعدي على سيدة مسنة داخل محل تجارى بسوهاج


بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 7/11/2025 تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بحدوث مشاجرة بين (أحد الأشخاص ) و(مالك ورشة)، لخلافات بينهما حول الجيرة تعديا خلالها على بعضهما بالضرب والسب دون حدوث إصابات.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه، وكذا حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وفي سياق آخر كشفت وزارة الداخلية حقيقة تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلها بـمنطقة العمرانية في الجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء.

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزلها بالجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالوقوف أمام العقار محل سكنها وإحداث ضوضاء وحال قيامها بمعاتبتهم تعدوا عليها بالسب.


تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء وأقروا بتصالحهم مع الشاكية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقيقة التعدى على سيدة مسنة التعدى على سيدة مسنة داخل محل تجارى سوهاج التعدى على سيدة مسنة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

ضبط شخص بسوهاج لإضرامه النار في توك توك بسبب خلافات أسرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية عقب إعلان نتيجة الانتخابات بسوهاج
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

كاف يستعرض 22 هدفا في دور الـ16 لأمم أفريقيا (فيديو)

الجيش الأمريكي يحتجز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي

سابقة خطيرة، قوات أمريكية تنفذ إنزالا جويا على ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي (صور)

الليلة، عرض آخر 3 حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الذات الإلهية

تفسير رؤية الكنس في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية