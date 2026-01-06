الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مسن بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وباستكمال التحريات أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال المسن، أفاد أنه أثناء عودته من صلاة الفجر، فوجئ بقيام جاره، الذي يعاني من اضطراب نفسي، بالتعدي عليه عن طريق دفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين كونه مهتز نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 10 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.