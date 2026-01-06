الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مسن بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي  بلاغات رسمية في هذا الشأن، وباستكمال التحريات أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال المسن، أفاد أنه أثناء عودته من صلاة الفجر، فوجئ بقيام جاره، الذي يعاني من اضطراب نفسي، بالتعدي عليه عن طريق دفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين كونه مهتز نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت  النيابة العامة التحقيق.

ضبط  10 أطنان دقيق مدعم

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.  

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن  10 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).  

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كشف ملابسات التعدى علي مسن فيديو متداول الشرقية الزقازيق قسم ثان الزقازيق اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 أشخاص سرقوا سجائر

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 83 مليون جنيه في مداهمات أمنية

ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية عبر تطبيقات التواصل بالإسكندرية والجيزة

ضبط مالك مطبعة غير مرخصة وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض بالسلام

ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بالمنيا

ضبط 7 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال 15 حدثا في أعمال التسول بالقاهرة

ضبط 9 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

أزمة ديون مصر

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية