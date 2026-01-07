حيثيات حكم عرض فيلم الملحد: حرية الرأي مكفولة بالدستور لكنها ليست مطلقة

18 حجم الخط

أسست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا ذكرت فيه بأن حرية الرأي مكفولة بالقانون والدستور، لكنها ليست مطلقة وتخضع لضوابط لحماية حقوق الآخرين والأمن العام.

وأكدت الأحكام القضائية ضرورة موازنة هذا الحق مع القيود المشروعة، مع التأكيد على أن حرية الرأي تتطلب ألا تضر بسمعة الغير أو النظام العام.

وأشارت أحكام المحكمة الدستورية إلى أن حرية التعبير هي ركيزة الديمقراطية، وتُقيد بحدود القانون لحماية المصالح العامة، مع التأكيد على ضمان حرية الفكر والاجتهاد، وتُشكل الضوابط الشرعية والقانونية أساسًا لتطبيقها.

جاء ذلك ضمن حيثيات محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في دعوى الدكتور هاني سامح المحامي رقم 89012 لسنة 78 والتي تطالب وفق الحكم "بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد، بالسينمات المصرية، وهو الفيلم الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب ابراهيم عيسى وانتاج السبكي وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة".

جهة الإدارة سمحت بعرض فيلم "الملحد"، وهو فيلم ناطق باللغة العربية

وجاء في حيثيات الحكم أن "الثابت للمحكمة من الأوراق أن الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، قد أصدرت بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ الترخيص رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۲۳ بعرض فيلم "الملحد"، وهو فيلم ناطق باللغة العربية وجنسيته مصري وتصنيفه الرقابي (+۱۸)، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد قامت بدورها في هذا الخصوص، ويبقى الأمر منوطا بالقائمين على الفيلم المذكور لاختيار توقيت عرضه، وإذ أجدبت أوراق الدعوى مما يفيد أن الفيلم المذكور قد تم وقف عرضه لأي سبب كان، الأمر الذي تبرئ معه ساحة جهة الإدارة وينتفي في شأنها ثمة التزام في هذا الخصوص، وينتفي من ثم القرار الإداري السلبي المطعون عليه، ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب الماثل شكلا لانتفاء القرار الإداري".

