بكاء صامويل إيتو بعد الخسارة أمام المغرب ووداع أمم أفريقيا (فيديو)

أمم أفريقيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، فيديو لبكاء صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، عقب الهزيمة أمام المغرب في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وفاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

أهداف مباراة المغرب والكاميرون

وجاء هدف المغرب الأول في مرمى الكاميرون من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

🔴🔴|| رئيس الجامعة الكاميرونية لمرة القدم #صامويل_إيتو يذرف الدموع بعد خروج #الكاميرون 🇨🇲 من البطولة. pic.twitter.com/TrpDP1KZ43 — Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي) (@kinan_moutaraji) January 9, 2026

وفي الشوط الثاني عزز المغرب تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية رائعة من نايف أكرد داخل منطقة الجزاء وصلت عند إسماعيل صبياري سددها قوية مرت على يسار حارس الكاميرون إلى داخل الشباك بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2025.

