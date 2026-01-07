الأربعاء 07 يناير 2026
شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب بالهرم
أقدم شاب في العقد الرابع من عمره على إنهاء حياته بالقفز من الطابق الرابع لمروره بحالة نفسية سيئة بـ منطقة الهرم.
 

العثور على جثة شاب بالهرم

تلقى قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة أسفل عقار بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات، تبين أنه تخلص من حياته بالقفز من الطابق الرابع لمروره فى الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الأزهر: إنهاء الحياة ذنب عظيم

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

