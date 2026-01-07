وسط أجواء من البهجة، نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يحتفلون بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات نزلائها من الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت قداسات دينية داخل دور العبادة بالمراكز، بالتزامن مع إقامة القداسات خارجها، وسط أجواء من البهجة والفرحة بين النزلاء، وفي خطوة تعكس التزام الدولة بضمان حقوق النزلاء وممارسة شعائرهم الدينية.

الاحتفالات داخل المراكز

وتم تنظيم فعاليات احتفالية شملت تزيين دور العبادة بالمراكز بالأضواء والزينة المسيحية التقليدية، وإعداد الطقوس الدينية التي تراعي الشعائر المسيحية الخاصة بالمناسبة، بما يعكس الاهتمام بتهيئة أجواء روحانية آمنة للنزلاء.

وأوضح مسئولو المراكز أن الهدف من هذه الاحتفالات هو توفير بيئة تراعي الجانب النفسي والاجتماعي للنزلاء، وتعزيز شعورهم بالانتماء والتواصل الروحي رغم ظروف الاحتجاز.

تطبيق السياسة العقابية الحديثة:

يأتي هذا الاحتفال في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تعتمدها الدولة، والتي تركز على حقوق الإنسان داخل السجون، بما يشمل السماح بممارسة الشعائر الدينية لجميع النزلاء دون تمييز. وتعكس هذه السياسة التزام الدولة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تفعيل الحماية القانونية والاجتماعية للنزلاء، وضمان عدم المساس بحرياتهم الدينية والثقافية.

ردود فعل النزلاء:

أعرب النزلاء المسيحيون عن سعادتهم بممارسة طقوسهم الدينية داخل المراكز، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز من شعورهم بالكرامة والاحترام داخل بيئة السجن، وتساهم في تحسين الحالة النفسية والاجتماعية لهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على سلوكهم واندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدد العقوبة.

تأكيد على حرية المعتقد:

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهودها لتعزيز حرية المعتقد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتهيئة بيئة إنسانية تراعي القيم الدينية والاجتماعية للنزلاء، مع الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية العقابية.

