القبض على سائق بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الطريق بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق ميكروباص دهس شخص أثناء عبوره الطريق بـمنطقة البساتين.

مصرع شخص صدمته سيارة بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة القسم

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص، المقيم بدائرة القسم، الطريق اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أدت إلى وفاته في الحال، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار عقب وقوع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ميكروباص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا هروبه خشية تعرضه للتعدى من الأهالى.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وفى سياق آخر، أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بـ مدينة الشروق، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مدينة الشروق

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة الشروق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

