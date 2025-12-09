رفع آثار خروج عربات قطار بمحطة بشتيل عن القضبان وإعادة الحركة لطبيعتها

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهيئة السكة الحديد، من رفع عربات القطار الروسي رقم 3503 أسيوط القاهرة، عقب حادث خروجها عن القضبان في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور، والذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نتج عن اختلال بحركة القطار بسبب الأمطار التي تشهدها المنطقة، ونجحت الجهات المعنية بإعادة الأمور لطبيعتها، وتنظيم حركة سير القطارات في مواعيدها والتي توقفت جزئيًّا بسبب الحادث.



وتم ذلك عقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إلى جانب قيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة الموقف والوقوف على ملابساته، تمهيدًا لبدء أعمال الفحص ورفع آثار الحادث.



