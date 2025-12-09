الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رفع آثار خروج عربات قطار بمحطة بشتيل عن القضبان وإعادة الحركة لطبيعتها

تنظيم حركة القطار
تنظيم حركة القطار بعد خروج عربات القطار الروسي بالجيزة، فيتو
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بهيئة السكة الحديد، من رفع عربات القطار الروسي  رقم 3503 أسيوط القاهرة، عقب حادث خروجها عن القضبان  في المسافة بين محطتي بشتيل وبولاق الدكرور، والذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نتج عن اختلال بحركة القطار بسبب الأمطار التي تشهدها المنطقة، ونجحت الجهات المعنية بإعادة الأمور لطبيعتها، وتنظيم حركة سير القطارات في مواعيدها والتي توقفت جزئيًّا بسبب الحادث. 
 

وتم ذلك عقب انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إلى جانب قيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة الموقف والوقوف على ملابساته، تمهيدًا لبدء أعمال الفحص ورفع آثار الحادث.
 

