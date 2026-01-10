طاقم حكام الزمالك وزد بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كشف اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزد في بطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة من بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر على إستاد السلام غدًا الأحد.

ويدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من مصطفى شهدي (حكم ساحة)، وأحمد رشدي (حكم مساعد أول)، وعمرو جمعة (حكم مساعد ثان)، بجانب الحكم الرابع محمد أيمن، وأحمد جابر مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه عمرو السيد.



وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره زد في الجولة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأحد على إستاد السلام، بدلًا من إقامتها على إستاد المقاولون العرب.

مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها غدًا الأحد في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لحل أزمة الرحيل في يناير

فيما يدرس مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ملف حراسة المرمى، في ظل وجود أكثر من خيار داخل الفريق، حيث يفاضل النادي بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان، تمهيدًا لاتخاذ قرار بخروج أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

