السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم حكام الزمالك وزد بكأس عاصمة مصر

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

كشف اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزد في بطولة كأس الرابطة.

 

وتقام مباراة الزمالك وزد في الجولة السادسة من بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر على إستاد السلام غدًا الأحد.

 

ويدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من مصطفى شهدي (حكم ساحة)، وأحمد رشدي (حكم مساعد أول)، وعمرو جمعة (حكم مساعد ثان)، بجانب الحكم الرابع محمد أيمن، وأحمد جابر مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه عمرو السيد.


وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره زد في الجولة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأحد على إستاد السلام، بدلًا من إقامتها على إستاد المقاولون العرب.

 

مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها غدًا الأحد في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لحل أزمة الرحيل في يناير

فيما يدرس مسؤولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ملف حراسة المرمى، في ظل وجود أكثر من خيار داخل الفريق، حيث يفاضل النادي بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان، تمهيدًا لاتخاذ قرار بخروج أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر بطولة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك وزد

مواد متعلقة

بكاء صامويل إيتو بعد الخسارة أمام المغرب ووداع أمم أفريقيا (فيديو)

صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025

رقم قياسي لـ ياسين بونو مع منتخب المغرب

بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا، إبراهيم دياز يحطم أرقاما قياسية مع منتخب المغرب

أبوريدة ينجح في تسريع إجراءات سفر محمد حمدي لألمانيا

تريزيجيه: مواجهة كوت ديفوار نهائي مبكر وسنقاتل للفوز

حسام حسن عن مباراة كوت ديفوار: أواجه بطل أفريقيا لكن الملعب هو الفيصل

هل يلحق تريزيجيه بمباراة كوت ديفوار في أمم أفريقيا؟ اللاعب يرد

ads

الأكثر قراءة

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

أول رد من شعبة السيارات على بيع وكيل علامة شهيرة لسيارة سبق تعرضها لحادث

الكندوز بـ 450 والبتلو بـ 500، أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 -1-2026

مصرع وإصابة 20 شخصا، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المنيا الصحراوي

بكاء صامويل إيتو بعد الخسارة أمام المغرب ووداع أمم أفريقيا (فيديو)

تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية