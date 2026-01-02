الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخص مارس أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط المشكو في حقه، ويُعرف عنه أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة جميع البلاغات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط سائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

وعلى جانب آخر، في إطار متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف ملابسات منشور تداولته إحدى الصفحات، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة "أجرة" برفع تعريفة الركوب بشكل غير قانوني.

وأظهرت التحريات أن السيارة كانت سارية التراخيص، وتم تحديد قائدها، سائق يحمل رخصة قيادة سارية ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالمخالفة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البلطجة الامن العام مواقف السيارات قسم شرطة الساحل القاهرة ضبط المخالفين مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية متابعة البلاغات تحقيق أمنى

مواد متعلقة

الداخلية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية بمركز بحوث الشرطة (فيديو)

ضبط 100962 مخالفة مرورية وفحص 1299 سائقًا للكشف عن المخدرات

ضبط شخصين متهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 5 ملايين جنيه بشمال سيناء

ضبط عامل تحرش بطالبتين أجنبيتين بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو بائع يمارس أعمال البلطجة ويلوح بسلاح داخل سوق بالبحيرة

ضبط سائق اعتدى على جاره بسلاح ناري بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة

حالة المرور اليوم، سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

استعدادات مرورية مكثفة لمواجهة الأمطار والشبورة، دوريات على الطرق ورفع حالة الطوارئ

الأكثر قراءة

شكرًا التكريم

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

خلاف على أجرة دهان أثاث السبب، قصة مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا

حصاد 2025، التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

خطوات يجب اتباعها حال تأخر تركيب عداد الكهرباء

ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

موعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية

خدمات

المزيد

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح معنى الكتاب في قوله تعالى «ويعلمه الكتاب» (فيديو)

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads