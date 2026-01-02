ضبط عاطل يمارس البلطجة بأحد مواقف بالساحل وسائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخص مارس أعمال البلطجة بأحد مواقف السيارات بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو في حقه، ويُعرف عنه أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ومتابعة جميع البلاغات والمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط سائق أجرة لرفع تعريفة الركوب بسوهاج

وعلى جانب آخر، في إطار متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من كشف ملابسات منشور تداولته إحدى الصفحات، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة "أجرة" برفع تعريفة الركوب بشكل غير قانوني.

وأظهرت التحريات أن السيارة كانت سارية التراخيص، وتم تحديد قائدها، سائق يحمل رخصة قيادة سارية ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالمخالفة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

