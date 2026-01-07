ضبط شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل مبالغ مالية طائلة، تحصلا عليها من خلال ممارسة نشاط غير مشروع فى تجارة المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة فى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية، تفيد بقيام شخصين بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأنهما شرعا فى إخفاء مصادر أموالهما، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لتبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة,

أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المبالغ المالية التى حصل عليها المتهمان وحاولا غسلها، تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

حملات على الأسواق بالمحافظات

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 8 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.