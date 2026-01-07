الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط شخصين بتهمة غسل
ضبط شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بغسل مبالغ مالية طائلة، تحصلا عليها من خلال ممارسة نشاط غير مشروع فى تجارة المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة
كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة فى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بوزارة الداخلية، تفيد بقيام شخصين بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأنهما شرعا فى إخفاء مصادر أموالهما، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لتبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة,

أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المبالغ المالية التى حصل عليها المتهمان وحاولا غسلها، تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية
وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.. تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وعلى جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.    

حملات على الأسواق بالمحافظات

وأشار قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، إلى أن الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط ما يزيد عن 8  أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة مستمرة لرصد وضبط جميع المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكافحة غسل الأموال ضبط المتهمين تهريب المخدرات الأسلحة النارية النيابة العامة وزارة الداخلية نشاط اجرامي متابعة أمنية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بكفر الشيخ

ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو بتهمة التشهير وسب وقذف مواطنين بالإسكندرية

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالوراق

ضبط أكثر من 92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بسبب جنون "المشاهدات"، بنت تدعي وجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بالجيزة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

القبض على سيدة تستغل 6 أطفال في التسول بمحطة مترو روض الفرج

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: الزمالك إلى أين؟! هي أزمة لو مجلس الإدارة قال "مبعرفش"

مستندات وخطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

امتيازات يتمتع بها عضو مجلس النواب وفقًا للقانون

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر آية تسببت في اضطراب صحابة رسول الله عند نزولها

دار الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا

الإفتاء توضح معنى الظلم بدعاء سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت

المزيد
الجريدة الرسمية