ضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو بتهمة التشهير وسب وقذف مواطنين بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بتصوير مقطع فيديو تضمن عبارات مسيئة والتشهير ببعض المواطنين ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بالإسكندرية ، وضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط شخصين ظهرا فى مقطع فيديو لتشهير وسب وقذف المواطنين بالإسكندرية

وكانت المتابعة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بالتلفظ بعبارات مسيئة والتشهير ببعض المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من 4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول العامرية، الدخيلة"؛ بتضررهم من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) لقيامهما بتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو فى حقهما "مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية"، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بتصوير ونشر مقطع الفيديو منذ أكثر من عامين على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعى، وأضافا بحذفه فى حينه والإعتذار، إلا أنهما فى وقت لاحق فوجئا بقيام أحد الأشخاص بإعادة نشره مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.