الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدًا.. الحكم على المتهمة بدهس الطالبة «جنى» أمام مدرسة بالشروق

المجنى عليها الطالبة
المجنى عليها الطالبة جنى
18 حجم الخط

تصدر محكمة جنح الشروق وبدر، غدا الخميس، حكمها علي ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

 

محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث في مدينة الشروق،.

 

ترصد فيتو أقوال المتهمة التي أدلت بها أمام جهات التحقيق في القضية المتهمة بها بدهس الطفلة جني وتحمل  رقم 8257 جنح الشروق، بالسطور التالية.

 

أقوال ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

س_ ما أقوالك في التهمة الموجه إليك بارتكابك واقعة قتل الطفلة جنى دهسًا أسفل عجلات سيارتك للانتقام منها بسبب خلافات مع نجلك ؟ كنتي تقصدين دهس الطفلة؟

ج_لا طبعا..  ما كانش قصدي أخبطها.. الفرامل سابت فجأة.. وفعلا كان في خلاف بسيط مع ابني ومعاها لكن ده مالوش علاقة ده قضاء وقدر.

 

س_  لماذا توقفت لكي تتأكدي أنها سقطت على الأرض بعد الحادث؟

ج_حصل.. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل.

 

س_ هل كان يمكنك تفادي الحادث؟

ج_ أنا فوجئت بنزول الطفلة فجأة والاصطدام بسيارتي حال سيري.

س_ هل قمت باستخدام آلة التنبيه والفرامل؟

ج_ أيوه.

س_ ما حالة الطريق والرؤية؟

ج_سيولة مرورية والرؤية واضحة.

س_ ما هو اتجاهك وقت الحادث؟

ج_ داخل الشروق.

س_ ما سرعتك تقريبًا.

ج_حوالي 20 كم تقريبًا.

س_ما قصدك من أقوالك.

ج_ اتخاذ اللازم قانونًا.

س:_هل لديك أقوال أخرى؟

ج_ لا.
 

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصب على المواطنين بولاق الدكرور الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منطقة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى دهس الطالبة جنى بالشروق دهس الطالبة جنى الطالبة جنى بالشروق الطالبة جنى

مواد متعلقة

القبض على سائق بتهمة دهس شخص أثناء عبوره الطريق بالبساتين

القبض على صاحب محل بتهمة بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالزاوية الحمراء

ضبط "مستريحة الخردة" بتهمة النصب على المواطنين بالمعادي

القبض على عامل بتهمة قتل شاب داخل مطعم ببدر
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية