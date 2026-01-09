الجمعة 09 يناير 2026
انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

السكك الحديد
السكك الحديد
 نشرت  الهيئة القومية للسكك الحديد، إنفوجرافا لأعمال تطوير الوحدات المتحركة لـ الهيئة، مما يبرز تحديثا شاملا يشمل عربات ركاب جديدة (تالجو وفاخرة)، وتطوير وتأهيل الجرارات القديمة، وإدخال عربات بضائع حديثة، مع التركيز على توطين الصناعة محليًا (مثل مصانع المكونات) وزيادة كفاءة التشغيل وراحة الركاب عبر تكييفات ومخارج كهرباء وخدمات متطورة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية مثل الإشارات والمزلقانات لضمان الأمان والسرعة، ضمن خطة طموحة حتى 2030.

وجاء الإنفوجراف كما يلي: 

وجاءت أعمال التطوير كما يلي: 

1. تطوير عربات الركاب:

  • عربات جديدة: توريد قطارات تالجو فاخرة وعربات مكيفة جديدة لخطوط (الإسكندرية – أسوان).
  • تطوير وتأهيل: إعادة تأهيل وتطوير عربات النوم والنادي (مثل عربات كولواى) وتطوير عربات "تحيا مصر" و"البضائع".
  • خدمات إضافية: توفير USB ومخارج كهرباء، وخدمات فندقية في قطارات النوم الحديثة، وتسهيلات لذوي الهمم.

2. تطوير الجرارات:

  • عمرات وإعادة تأهيل: عقود لإعادة تأهيل عدد كبير من الجرارات القديمة (مثل ١٠٠ جرار و١٨٠ جرارًا).
  • توريد قطع غيار: عقود لدعم فني وتوريد قطع غيار لـ 141 جرارًا.

3. توطين الصناعة (التصنيع المحلي):

  • إنشاء مصانع: إقامة مصانع محلية بالتعاون مع شركات عالمية (كولواى، فوست البين، ألستوم) لإنتاج مكونات السكك الحديدية (مفاتيح، لقم فرامل، أنظمة إشارات).
  • ورش إنتاجية: تطوير ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

4. تطوير البنية التحتية والأنظمة:

  • تطوير الإشارات: تحديث منظومات الإشارات لزيادة الأمان وتقليل زمن الرحلات على مختلف القطاعات.
  • تجديدات السكة: تجديد وتطوير مسافات طويلة من القضبان والمفاتيح على الخطوط الرئيسية.
  • تطوير المزلقانات: تطوير شامل لعدد كبير من المزلقانات وتزويدها ببوابات إلكترونية.
  • تطوير المحطات: تحديث شامل للمحطات لتوفير أفضل خدمة للركاب.

الأهداف الرئيسية:

  • رفع كفاءة النقل وزيادة طاقة الركاب والبضائع.
  • تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.
  • خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على النقل البري.
  • زيادة رضا الركاب عبر خدمات حديثة ومريحة.

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

