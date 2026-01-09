المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، فاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أهداف مباراة المغرب والكاميرون

وجاء هدف المغرب الأول في مرمي الكاميرون من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

🇲🇦⚽️ الهدف الأول لأسود الأطلس!

إبراهيم دياز يهز الشباك ويمنح المنتخب المغربي الأفضلية 🔥#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/bVhoucWDON January 9, 2026

وفي الشوط الثاني عزز المغرب تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية رائعة من نايف أكرد داخل منطقة الجزاء وصلت عند اسماعيل صبياري سددها قوية مرت على يسار حارس الكاميرون إلى داخل الشباك بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

🔥🇲🇦 تصويبة إسماعيل صيباري تسكن شباك المنتخب الكاميروني!



المنتخب المغربي يواصل التألق في هذه المباراة ⚽️👏#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب_الكاميرون pic.twitter.com/zgF6nLtZ18 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2026

وبهذه النتيجة تأهل المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2025.

وكانت مباراة المغرب والكاميرون شهدت أحداث مثيرة بعد مطالبة لاعبي المغرب في الدقيقة الأولي لركلة جزاء بعد لمس الكرة يد لاعب الكاميرون الا أن الحكم قرر مواصلة اللعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 22 من عمر المباراة لعلاج جونيور تشاماديو لاعب الكاميرون بعد كرة مشتركة وتدخل قوي من نصير مرزاوي واضطر بعدها مدرب الكاميرون إجراء تبديل اضطراري بخروج تشاماديو.

وفي الدقيقة 80 طالب الكاميرون يطالب بضربة جزاء بعد رأسية من ايتا ايونج على حدود منطقة الجزاء بعد أن اصطدمت في يد احد لاعبي المغرب والكاميرون تطالب بضربة جزاء لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح دفاع المغرب.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا،أشرف حكيمي.

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي.

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: الكاجوي – الحرار – أمرابط – إيجامان – رحيمي – بن صغير – ترجالين – الشيبي – أخوماش – الياميق – النصيري – طالبي – صلاح الدين – آيت بودلال – بلعمري.

تشكيل الكاميرون ضد المغرب



حراسة المرمى: ديفيس إباسي

خط الدفاع: محمدو ناجيدا، نوهو تولو، صامويل جونيور كوتو، تشي مالون، جونيور تشاماديو

خط الوسط: كارلوس باليبا، آرثر أفوم، داني ناماسو

خط الهجوم: بريان مبيومو، كريستيان كوفاني

ويجلس على مقاعد بدلاء الكاميرون كلا من: أوموسولا ميدجو، كريستوفر ووه، جورج كيفن نكودو، جان أونانا، باتريك سوكو، مارتن بوتريل أتمينجو، سيمون نجاباندوتنبو، إيريك إبيمبي، إيتا أيونج، أرنولد كامديم، إدوارد سومبانج، كريستيان باسوجوج، دارلين زيدان يونجوا، داني ناماسو، أوليفييه كيمين، فلافيان إنزو بويوموس، جيرزينو نيامسي.

يذكر أن منتخب المغرب تغلب على تنزانيا في دور الـ16 بالفوز بهدف نظيف، بينما أطاح المنتخب الكاميروني بنظيره الجنوب أفريقيا بعدما فاز عليه 2-1.

