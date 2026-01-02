الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على طالبة بالمعادي

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لإحدى الفتيات المتضررات من اعتداء تعرضت له على يد شخصين، إثر رفض أهلها إتمام خطبتهما لسوء سلوك أحدهما.

اعتداء على فتاة سبب رفض الأسرة إتمام خطبتهما بمنطقة المعادي

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بجروح في الرقبة والوجه، بتعرضها للتعدي من شخصين نتيجة ارتباطها بأحدهما ورفض أسرتها استمرار الخطبة لسوء سلوكه.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين، وهما طالبان يقيمان في نفس دائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

