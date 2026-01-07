الداخلية تكشف حقيقة اقتحام الأمن لمنزل سيدة بالدقهلية بدون وجه حق

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء ميكانيكي باقتحام الشرطة لمنزل والدته دون وجه حق فى محافظة الدقهلية، وتبين أنه تم استهدافهما وفقًا لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز.

حقيقة اقتحام الأمن لمنزل سيدة بالدقهلية بدون وجه حق

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية بإقتحام منزل إحدى السيدات "مسنة" دون وجه حق.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 يناير الجارى قامت الأجهزة الأمنية باستهداف صاحب الحساب ( ميكانيكى) ووالدته "الظاهرة بمقطع الفيديو " (مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وفقًا لإجراءات مقننة لصدور أحكام قضائية حيالهما، وتبين عدم تواجدهما بمسكنهما فقامت الأجهزة الأمنية بالانصراف دون تجاوز.

وعقب ذلك قام صاحب الحساب بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطهما، حيث تم ضبطه وإعلان والدته باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحكم الصادر ضدها مراعاةً لكبر سنها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

