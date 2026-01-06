الأحوال المدنية بمطروح تصدر 231 بطاقة رقم قومى

18 حجم الخط

أرسل قطاع الأحوال المدنية سيارة مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين بمحافظة مطروح، خلال الفترة من 8/10/2025 حتى 31/12/2025؛فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



نتائج المأمورية



أسفرت جهود المأمورية عن استخراج 231 بطاقة رقم قومى للمواطنين بنطاق المحافظة، وسط رضى واستحسان من المواطنين لما توفره هذه الخدمة من تسهيل وتوفير للوقت والجهد.



التزام وزارة الداخلية



تأتى هذه المبادرة ضمن حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتيسير الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل مميز وفعال.

ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة فى الإسكندرية والجيزة

وعلي جانب آخروفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 سيدات، من بينهن 3 لهن معلومات جنائية، لقيامهن بالإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن المتهمات كن يقدمن هذه الخدمات دون تمييز للراغبين في المتعة، مستغلات التطبيقات الإلكترونية للترويج لنشاطهن.

الضبط والإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن في نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، وبحوزة إحداهن هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي. وأقرت المتهمات بارتكاب الواقعة عند مواجهتهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمات للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.