بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ٢٢ شخصا بينهم ٤ سودانيي الجنسية بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب طريق وادى النطرون ـ الدبلوماسيين بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة

وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة إنقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة كانوا فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع بدائرة المركز وادي النطرون.

ننشر أسماء المصابين

وتنشر “ فيتو” أسماء المصابين في الحادث وهم:- رجاء بشير الحابى، 43 عاما، ومال الطاهر الحاج، 29 عاما، عالية هارون محمد، 19 عاما، عرفة هارون محمد، 21 عاما، سودانيين الجنسية، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:- هشام رجب عبد المالك حسن، 32 عاما، شلبية شحاتة محمد، 39 عاما، إيمان شوقى شعبان، 42 عاما، مسعد صافى البتانون، 42 عاما، رشا مسعود موسى، 35 عاما، حميدة محمد حسين، 40 عاما، شروق محمد حسين، 40 عاما، حازم محمد عبد الحى، 49 عاما، أية صابر عبد العال، 19 عاما، ندى صابر عبد العال، 15 عاما، ملك صابر عبد العال، 13 عاما، قمر نبيل البسطاوى، 17 عاما، ليلى جاب الله محمود، 18 عاما، ملك جاب الله محمود، 13 عاما، أحمد محمد متولى، 14 عاما، هاجر هانى محمود، 18 عاما، عالية جابر رمضان، 34 عاما، حنين أيمن محمود، 15 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

