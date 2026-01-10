السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 20 شخصا، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المنيا الصحراوي

حادث طريق المنيا
حادث طريق المنيا الصحراوي،فيتو
18 حجم الخط

حصلت فيتو على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا وأسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين في واحدة من أخطر حوادث الطرق خلال الساعات الماضية. 

وفاة 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين.. ننشر أسماء مصابي وضحايا حادث المنيا


وأسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا نتيجة تصادم عنيف بين سيارتين أثناء سيرهما بالطريق الصحراوي حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بينما تم نقل الجثامين إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية. 

أسماء ضحايا حادث المنيا 


وجاءت أسماء المتوفين: رمضان عيد صادق 24 عاما، عبد الدايم خفاجي حافظ 25 عاما، ياسر منصور عبد الحكيم 30 عاما، فولي خفاجة محمد 30 عاما، محمد جميل ناجح 40 عاما، وعدد من الجثامين مجهولة الهوية جار التعرف عليها


أسماء مصابي حادث المنيا كمين الصفا 


أما المصابون هم:" رمضان فرحات أحمد 24 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالسعد، حسين جميل ناجح 23 عاما مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، عماد محمد أحمد 35 عاما مصاب بكسر بالقدم وجرح بالرأس، علي صفوت علي عبد الحكيم 30 عاما في حالة حرجة، وعدد آخر من المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

المنيا اليوم حادث المنيا الطريق الصحراوي اخبار الحوادث مصرع 11 إصابة 9 تصادم سيارات اسعاف المنيا مستشفيات المنيا النيابة العامة ضحايا الحادث مصابي الحادث حوادث الطرق اخبار عاجلة المنيا الآن

