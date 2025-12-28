الأحد 28 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

تعليق طريف من يوسف زيدان على فيلم الملحد

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو
علق الكاتب والروائي الكبير يوسف زيدان على فيلم الملحد، وذلك عقب مشاهدته مساء أمس في العرض الخاص للعمل والذي أقيم بأحد المولات التجارية الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وقال زيدان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شاهدت مساء أمس، العرض الخاص لفيلم "الملحد" مع أبطاله ومؤلفه ونخبة من رجال مصر المرموقين، من أمثال عمرو موسى وإبراهيم المعلم وسعد الدين الهلالي وحسام بدراوي وغيرهم كثيرون".

وتابع الكاتب: "الفيلم يدور حول شابٍّ مرَّ بمرحلة شك وإلحاد، فحنق عليه أبوه المتعصب دينيًا، وأصرَّ على استتابته ليعود إلى حظيرة الدين، وإلا يقتله".

وأكد أن الأب كاد بالفعل يقتل ابنه، موضحًا: "وبالفعل كاد الأبُ أن يذبح ابنه الملحد، لكن الأحداث تلاحقت بسرعة وانتهى الفيلم بمشهدٍ يدل على أن الشاب عاد إلى رشده". 

واختتم زيدان منشوره مازحًا: "لولا أنني رأيتُ في مقدمة الفيلم أنه من إنتاج "أحمد السُّبكي" لظننتُ أنه من إنتاج “الأزهر الشريف”". 

العرض الخاص لفيلم الملحد

واحتفل أبطال فيلم الملحد مساء أمس بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور الفنان حسين فهمي وأحمد حاتم ونجلاء بدر والمخرج ماندو العدل والمنتج  أحمد السبكي والمنتج جمال العدل والمؤلف ابراهيم عيسى وصابرين. 

كما حرص على الحضور عدد من الضيوف من بينهم الفنان تامر سعد والناقد طارق الشناوي والكاتب يوسف زيدان وفاطمة ناعوت وآخرين.

ومن المقرر عرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل. 

أبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل. 

