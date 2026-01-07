الأربعاء 07 يناير 2026
ضبط شخص لادعائه كذبًا تعطل أنظمة الرقمنة بالجهات الحكومية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما يتم تداوله من ادعاءات عن تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والجهات الحكومية.

 

رصدت أجهزة الأمن، ما أدلى به أحد الأشخاص خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، بشأن زعمه تعطل الأجهزة الخاصة بمنظومة الرقمنة ببعض الوزارات والقطاعات الحكومية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بإطلاق تلك الادعاءات الكاذبة في إطار الترويج الدعائي لشخصه، والسعي إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

ترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية

 

وعلى جانب آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

