ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور

نفذ 32 جريمة.. سقوط
نفذ 32 جريمة.. سقوط نصاب بولاق استولى على أموال المواطنين
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط نصاب بولاق الدكرور، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
    

طرق النصب 
 نصاب بولاق استولى على أموال المواطنين عبر تسيل أرصدة التمويل 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على تسييل أرصدة المواطنين بتطبيقات التمويل والتقسيط الإلكترونى، واستدراجهم والتحصل منهم على البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملات بتلك التطبيقات والاستيلاء على أرصدتهم بها، وعقب ذلك يقوم بالتنصل منهم والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه.
 

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن رجال الشرطة من ضبطه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وعُثر بحوزته على (3 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية "المستخدمين فى نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

وقيامه بإرتكاب 32  واقعة بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

