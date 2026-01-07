الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بالإسكندرية والجيزة

ضبط سيدات، فيتو
ضبط سيدات، فيتو
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط 5 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب العامة بمحافظتى الإسكندرية والجيزة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام خمس سيدات، ثلاث منهن لهن معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات بنطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، حيث عُثر بحوزتهن على خمسة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبيّن احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهة المتهمات، اعترفن بممارستهن النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترويج لبيع أسلحة نارية مقابل مبالغ مالية

وعلى جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من كشف وضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بإدارة الصفحة المشار إليها، وبالفحص أمكن تحديد هويته وضبطه بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه الفني تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وعدد من الصفحات الأخرى، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم ببيع أسلحة نارية والتحصل منهم على مبالغ مالية دون تنفيذ أي معاملات حقيقية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية