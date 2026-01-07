الأربعاء 07 يناير 2026
ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالا بفوز مرشح في انتخابات النواب بأسيوط

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة، وهي الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية احتفالًا بنتيجة الانتخابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر وفى وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله تجمع عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، من المناصرين لمرشح سابق بانتخابات مجلس النواب، مطالبين بإعادة الانتخابات البرلمانية بزعم وجود تجاوزات داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المركز.

نتائج الفحص والتحريات

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط 16 شخصًا من القائمين والمحرضين على التجمع، من بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم، أقروا بقيامهم بالتجمع دعمًا للمرشح الذى يناصرونه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

