الكشف على 1014 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية ديبونو بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية ديبونو بمركز إدكو، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى والعزب والنجوع.

القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة منها معمل تحاليل دم

وقد أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1014 مواطنًا بالمجان، من خلال 7 عيادات طبية متخصصة شملت: (عيادة الباطنة – عيادة الأطفال – عيادة الجراحة – عيادة النساء – عيادة العظام)، كما تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متكاملة، شملت معمل تحاليل دم، معمل طفيليات، جهازَي أشعة (أشعة عادية وسونار)، عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمّن»، وذلك بالإضافة للجنة متخصصة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وتحرير استمارات الإحالة للمرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج عند الحاجة، كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعية للمواطنين المترددين على القافلة وصرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

التوسع في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بكافة القرى 

وتؤكد محافظة البحيرة استمرار جهودها في دعم القطاع الصحي، والتوسع في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بكافة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

مديرية الصحة بالبحيرة بمركز إدكو القوافل الطبية المجانية محافظة البحيرة العلاج علي نفقة الدولة

