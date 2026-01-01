أخبار الحوادث اليوم: الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات غموض اختفاء فتاة طوخ.. القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران في الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
عبوة منظف السبب، القبض على المتهمين بقتل بائع في بولاق الدكرور
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين بتهمة قتل بائع بمحل تجاري طعنا بسلاح أبيض لشكهما في سرقتهم عبوة منظف من داخل المحل في منطقة بولاق الدكرور.
القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية ابتهاجا بفوز مرشح في انتخابات النواب بقنا
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بـانتخابات مجلس النواب بقنا.
القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران فى الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم احتفالًا بـرأس السنة الميلادية بالإسكندرية.
كلب مسعور يعقر فنانا تشكيليا بالساحل
عقر كلب مسعور فنانا تشكيليا أمام محطة مترو سانت تريزا بـ منطقة الساحل، وتم نقله إلى المستشفى العام لإعطائه المصل المضاد لداء الكلب (السعار).
القبض على أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمقطم (فيديو)
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات النارية بـ منطقة المقطم.
كشف ملابسات تعرض شخص للنصب بزعم إيجار شقة بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات لما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجار شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية ولم يف بذلك، والإدعاء بكونه ضابط شرطة.
سرقة دراجة نارية من أمام بنك شهير في المنيا، والأمن يكشف تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية أمام أحد البنوك بمحافظة المنيا.
خططوا لاستهداف ضباط من داخل محبسهم، حيثيات مد إدراج أبوالفتوح و26 إخوانيا على قوائم الإرهاب
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إرهاب حيثيات قرارها بمد إدراج 27 متهمًا إخوانيًّا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد حوادث السير فى بعض مناطق مركز شرطة قويسنا، ومطالبتها بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية، أكدت أجهزة الأمن بالمنوفية عدم صحة تلك الادعاءات.
ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات غموض اختفاء فتاة طوخ
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته بالقليوبية.
مصرع عنصر جنائي شديد وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة
لقي عنصر جنائي شديدة الخطورة مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة في عدة محافظات بقيمة مالية بلغت 50 مليون جنيه.
ضبط تشكيل عصابي للنصب عبر مواقع التواصل بزعم بيع تكاتك ودرجات بأسعار مخفضة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم بيع تكاتك ودراجات بأسعار مخفضة.
مشاجرة بالأسلحة النارية في مدينة بدر لخلافات على توريد مواد بناء
تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بدائرة قسم شرطة بدر؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع وضبط الخارجين عن القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا