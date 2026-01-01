أخبار الحوادث اليوم: الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات غموض اختفاء فتاة طوخ.. القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران في الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين بتهمة قتل بائع بمحل تجاري طعنا بسلاح أبيض لشكهما في سرقتهم عبوة منظف من داخل المحل في منطقة بولاق الدكرور.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء ابتهاجًا بفوز أحد المرشحين بـانتخابات مجلس النواب بقنا.



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم احتفالًا بـرأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

عقر كلب مسعور فنانا تشكيليا أمام محطة مترو سانت تريزا بـ منطقة الساحل، وتم نقله إلى المستشفى العام لإعطائه المصل المضاد لداء الكلب (السعار).

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أخطر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجات النارية بـ منطقة المقطم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات لما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إيجار شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية ولم يف بذلك، والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية أمام أحد البنوك بمحافظة المنيا.

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ إرهاب حيثيات قرارها بمد إدراج 27 متهمًا إخوانيًّا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد حوادث السير فى بعض مناطق مركز شرطة قويسنا، ومطالبتها بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية، أكدت أجهزة الأمن بالمنوفية عدم صحة تلك الادعاءات.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته بالقليوبية.

لقي عنصر جنائي شديدة الخطورة مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة في عدة محافظات بقيمة مالية بلغت 50 مليون جنيه.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم بيع تكاتك ودراجات بأسعار مخفضة.

تمكنت أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بدائرة قسم شرطة بدر؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع وضبط الخارجين عن القانون.





