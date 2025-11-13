الخميس 13 نوفمبر 2025
القبض على سيدة بتهمة ممارسة السحر والدجل بالساحل (فيديو)

ضبط المتهمة
ضبط المتهمة
ألقي قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية القبض على سيدة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى، بمنطقة الساحل.

 

القبض على سيدة زعمت قدرتها على ممارسة السحر والدجل بالساحل

أكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتها على ممارسة أعمال السحر والدجل، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزتها (مشغولات ذهبية - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

 

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويرها مقاطع فيديو أثناء ممارستها أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

