الأمن يكشف حقيقة ادعاءات بزيادة حوادث السير بقويسنا في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء إحدى السيدات بتضررها من تزايد حوادث السير فى بعض مناطق مركز شرطة قويسنا، ومطالبتها بإنشاء مطبات صناعية ولافتات إرشادية، أكدت أجهزة الأمن بالمنوفية عدم صحة تلك الادعاءات.

وأوضحت التحريات أنه لم يرد أى بلاغ بهذا الشأن، وأن المطبات الصناعية واللافتات الإرشادية موجودة بالفعل. كما قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية استهدفت ضبط المخالفات بالمنطقة، وأسفرت جهودها مؤخرًا عن تحرير 1688 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفين وتحسين السلامة المرورية.

