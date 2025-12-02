منهم عبد المنعم أبو الفتوح، مد إدراج 135 شخصا في قائمة الإرهابيين

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 264 (تابع)، الصادر في 24 نوفمبر 2025، قرارين لمحكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة (1) الأولى جنائي بدر، بشأن مد قرار إدراج كيانات إرهابية، ومد إدراج 135 في قائمة الإرهابيين



-قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة (1) الأولى جنائي بدر، بشأن مد قرار الإدراجين رقمى ١ لسنة ٢٠٢٠ كيانات إرهابية، ٢ لـسنة ٢٠٢٠ إدراج إرهابيين فى القضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن الدولة العليا.



وقضت المحكمة فيها بمد إدراج 27 شخص منهم (الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود بدر، ومحمود عامر، حسن البرنس) في قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

-وقرار محكمة الجنايات بالقاهرة في طلب الإدراج رقمـى ١ لـسنة ٢٠٢٥ كيانـات إرهابيـة، و٧ لـسنة ٢٠٢٥ إدراج إرهابيين فى شأن القضية المقيدة برقم ٣٨٦٥ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة العليا.



وقضت المحكمة بمد إدارج 108 شخص في قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

