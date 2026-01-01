الخميس 01 يناير 2026
حوادث

إصابة شخص بحروق في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبساتين

أصيب شخص بحروق مختلفة إثر نشوب حريق داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بـمنطقة البساتين، وذلك بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أنبوبة بوتاجاز بالبساتين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة البساتين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام المصاب بطهي الطعام على موقد يعمل أنبوبة بوتاجاز صغيرة، حدث تسريب غاز من الأسطوانة أدى إلى تشبع الغرفة بالغاز، وعند إشعال الموقد اشتعلت النيران داخل الغرفة ووقع انفجار تسبب في سقوط أحد جدرانها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انفجار أنبوبة بوتاجاز بالكونيسة

وفى سياق آخر، أصيب شخصان بحروق مختلفة إثر نشوب حريق داخل شقة، وذلك بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ونقل المصابين لمستشفى أم المصريين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من خلال المعاينة التي قامت بها قوات البحث الجنائي أن العقار مكوَّن من 3 طوابق، وأن انفجار أنبوبة بوتاجاز وقع بالطابق الأول، مما تسبب في اندلاع حريق محدود، وجارٍ السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بالمحافظة. 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع انفجار داخل عقار سكني بشارع الشيخ عبد الشافي، المتفرع من شارع داير الناحية بجوار مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة الكونيسة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

