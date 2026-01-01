إصابة طالب جامعي صدمه أتوبيس أثناء محاولته الهروب من الكلاب الضالة بالمعادي

18 حجم الخط

أصيب طالب بكلية الهندسة صدمه أتوبيس أثناء محاولته الهروب من الكلاب الضالة بمنطقة المعادي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



أتوبيس يدهس طالب بالمعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.



وبالفحص، تبين أنه أثناء محاولة هروب طالب بكلية الهندسة من الكلاب الضالة صدمه أتوبيس، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك الأتوبيس.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع ارشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

