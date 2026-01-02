الجمعة 02 يناير 2026
خارج الحدود

حفروا الجدار وسرقوا ملايين اليوروهات، تفاصيل جديدة عن أكبر عملية سطو على بنك ألماني (فيديو)

سرقة بنك ألماني، عاشت ألمانيا خلال الـ 48 ساعة الماضية، تداعيات عملية سرقة أحد البنوك تعد الأكبر فى تاريخها، بعدما تمكن اللصوص من حفر الجدار وسرقة ما يزيد على 30 مليون يورو كتقدير مبدئي إلا أن المبلغ الفعلى قد يكون أعلى بكثير.

سرقة خزائن الأمانات من بنك ألماني

هذا ما حدث في أحد بنوك الادخار "شباركاسا" في مدينة جيلزنكيرشن غرب ألمانيا، بحسب صحيفة "تاجيس شاو" الألمانية، في عملية سرقة تشبه حبكات الأفلام بهوليود وبمخطط شديد التعقيد.

 

وفى التفاصيل، أقدم أشخاص مجهولون فى ألمانيا على سرقة خزائن الأمانات في بنك ادخار في مدينة جيلزنكيرشن، ولا يزال من غير الواضح من هم العملاء الذين وقعوا ضحية لعملية السرقة، ولكن الغضب يعم المكان، والسكان يخططون للتظاهر، 

لصوص يسرقون 30 مليون يورو من بنك فى ألمانيا

تمكن اللصوص وفق موقع " دويتشة فيله" من سرقة حوالي 30 مليون يورو بعد التمكن من الوصول إلى نحو 3200 صندوق أمانات في خزينة، وقالت المصادر إن هناك أكثر من 2500 عميل تضرروا من السرقات، مما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.

 

اقتحم اللصوص خزائن الأمانات في خزنة فرع بنك الادخار، بعدما دخلوا إلى البنك عبر مرآب سيارات تحت الأرض، واستخدموا مثقابًا خاصًا لحفر ثقب كبير في الجدار الخرساني المسلح المؤدي إلى الخزنة.

بعدها تمكن فتح اللصوص من فتح حوالي 90 %من خزائن الأمانات، أي ما مجموعه 3 آلاف صندوق، ولم يُعرف بعد ما سُرق من كل صندوق، وتبحث الشرطة الآن عن سيارة أودي RS6 سوداء اللون، بعد أخذ شهادات بعض الشهود.

لصوص يخرقون جدار بنك فى ألمانيا ويسرقون خزائن العملاء

ويبدو أن اللصوص كان يخططون جيدا للسرقة، فـ الشرطة الألمانية أكدت أن المثقاب المُستخدَم لا يمكن شراؤه من أي متجر، وهذا معناه أنهم صنعوا مثقابا خاصا بأنفسهم، كما أنهم حددوا مقياس الثقب ليكون نصف متر في الجدار المصفح، وهو المقياس الذي يعكس تدبير السرقة بصورة فائقة الدقة، حتى لا يتسبب أي خطأ بسيط في تفعيل أجهزة الإنذار أثناء عملية السرقة.

لم يشعر أحد من الحراس بالسرقة، إلا بعد انتهائها وتفعيل أجهزة الإنذار ولم يكن إنذار السرقة، بل كان جهاز إنذار الحريق.

 

وذكرت الشرطة الألمانية، في بيان لها حينه، أن كاميرات المراقبة التقطت عددا من الملثمين يحملون حقائب كبيرة في مرآب السيارات، ثم انطلقوا بسيارة سوداء من طراز أودي RS6، ولا تزال تبحث عنها.

 

وفيما يتعلق بتعويض العملاء، فقد نشر البنك معلومات تفيد بأنه إذا كان المبلغ المسروق من كل عميل أقل من 10 آلاف و300 يورو فستعوضه شركة التأمين المتعاقدة مع البنك، أما إذا كان أكثر، فيلزم بوليصة تأمين خاصة بالعميل.

ألمانيا: نرحب بجهود ترامب من أجل السلام الدائم في أوكرانيا

أمريكا تصر على انسحاب أوكرانيا من دونيتسك خلال مفاوضات برلين

 

 

 

 

