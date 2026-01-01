الخميس 01 يناير 2026
حوادث

كلب مسعور يعقر فنانا تشكيليا بالساحل

كلب مسعور يعقر فنان
كلب مسعور يعقر فنان تشكيلي بالساحل
عقر كلب مسعور فنانا تشكيليا أمام محطة مترو سانت تريزا بـ منطقة الساحل، وتم نقله إلى المستشفى العام لإعطائه المصل المضاد لداء الكلب (السعار).

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بعقر كلب مسعور فنان تشكيلي أمام محطة مترو سانت تريزا بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير الفنان التشكيلي فى الشارع أمام محطة مترو سانت تريزا تفاجأ بمجموعة من الكلاب في الشارع، حيث عقره كلب منهم، وتم نقله إلى المستشفى لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الطب البيطري لاتخاذ اللازم.

عقر 16 طفلًا بشوارع الجيزة

وفى سياق، آخر تمكنت قوات أمن الجيزة بالتنسيق مع فريق من الطب البيطري من ضبط كلب مسعور بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تسبب في عقر ما يقرب من 16 طفلًا بالشوارع الرئيسية بالعمرانية

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة 16 شخصًا بعقر كلب مسعور بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وأشارت التحريات والفحص الأوَّلي إلى أن كلبًا ضالًّا هاجم المصابين وعددًا آخر من أهالي منطقة العمرانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل والعلاج، وتم إخطار مكتب الطب البيطري الذي أخذ الكلب المسعور، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

