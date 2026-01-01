الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي للنصب عبر مواقع التواصل بزعم بيع تكاتك ودرجات بأسعار مخفضة

ضبط تشكيل عصابى للنصب
ضبط تشكيل عصابى للنصب عبر مواقع التواصل بزعم بيع تكاتك
18 حجم الخط

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم بيع تكاتك ودراجات بأسعار مخفضة. 

وأكدت تحريات  الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام تشكيل عصابى بترويج عروض مزيفة لتوفير مركبات "توك توك – تروسيكل – دراجات نارية" بأسعار مخفضة، والتحصل على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة ثم إغلاق هواتفهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل المكون من 7 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 15 هاتف محمول، 17 شريحة هاتف، وجهازين حاسب آلى "لاب توب" احتوت على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وجاري العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك  فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل جرائم تقنية المعلومات وسائل الدفع الالكتروني النيابة العامة جرائم النصب جرائم النصب والاحتيال

مواد متعلقة

حملات مرورية تضبط 95 ألف مخالفة و61 حالة تعاطي مخدرات

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة بالإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة النارية في مدينة بدر لخلافات على توريد مواد بناء

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ضبط 4 رجال و7 سيدات لاستغلال 15 حدثا في أعمال التسول بالجيزة

حركة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة والقليوبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية عقب إعلان نتيجة الانتخابات بسوهاج

القبض على 3 أشخاص بتهمة الاعتداء على موظف بسبب الميراث في الشرقية

الأكثر قراءة

ينتظر الناس البشارة.. احذروا الإحباط!

درجات الحرارة اليوم الخميس أول أيام السنة الجديدة في محافظات مصر

وفاة المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي

العربية للتصنيع تكشف مراحل تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

عودة القوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين بدور الـ16 بأمم أفريقيا

العليمي يكشف حقيقة القطيعة بين اليمن والإمارات بعد إنهاء التواجد العسكري لها في البلاد

ضبط شخص اقتحم منزل زوجته وحطم محتوياته بالشرقية

أبرزها مواجهة الزمالك والاتحاد، مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

البيضاء تقفز 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 1 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، الطماطم تقفز إلى 10 جنيهات بسوق الجملة وانخفاض 8 أصناف

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ارتداء الأسود حدادًا على المتوفى لفترة طويلة حرام؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم تهذيب الحواجب في المنام وعلاقته بتحقيق أرباح كثيرة

مع بداية 2026، الشيخ عطية صقر يوضح موقف الإسلام من التنبؤات بأحداث العام الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads