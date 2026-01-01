ضبط تشكيل عصابي للنصب عبر مواقع التواصل بزعم بيع تكاتك ودرجات بأسعار مخفضة

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم بيع تكاتك ودراجات بأسعار مخفضة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام تشكيل عصابى بترويج عروض مزيفة لتوفير مركبات "توك توك – تروسيكل – دراجات نارية" بأسعار مخفضة، والتحصل على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة ثم إغلاق هواتفهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل المكون من 7 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 15 هاتف محمول، 17 شريحة هاتف، وجهازين حاسب آلى "لاب توب" احتوت على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

