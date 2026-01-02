نتائج مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ 17 لدوري المحترفين

18 حجم الخط

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 3 مباريات من لقاءات اليوم الجمعة، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بـ دوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد طنطا 1ـ0

الترسانة ضد الإنتاج الحربي 4ـ1

لافيينا ضد السكة الحديد 0ـ1

ومن المقرر أن تستكمل باقي منافسات الجولة غدا السبت، حيث يلتقي فريق وي مع نظيره مسار، بينما يواجهة بلدية المحلة فريق بترول أسيوط، ويصطدم راية مع أبوقير، ويلتقي ديروط أمام القناة.

نتائج مباريات الجولة الـ 16في دوري المحترفين

بترول أسيوط × المنصورة – 3-2

الداخلية × أسوان – 1-0

الإنتاج الحربي × لافيينا – 1-1

مالية كفر الزيات × بلدية المحلة – 2-0

القناة × بروكسي – 2-1

طنطا × راية – 1-0

وي × السكة الحديد –2-1

