محافظ حضرموت يعلن سيطرة قوات درع الوطن على معسكر اللواء 37 فى الخشعة

أعلن محافظ حضرموت اليمينة، سالم الخنبشي، اليوم، أن قوات درع الوطن سيطرت على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة الواقعة بمديرية حورة، أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة الشرقية الجنوبية.

محافظ حضوموت يؤكد توجه درع الوطن إلى سيئون

وأوضح محافظ حضرموت فى بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أن قوات درع الوطن تتحرك الآن باتجاه مدينة سيئون التي تقع في منتصف وادي حضرموت، على بعد 360 كيلومتر تقريبًا عن عاصمة المحافظة ومركزها مدينة المكلا.

وأضاف محافظ حضرموت اليمينة، سالم الخنبشي، أن "جيوب من المقاومة ظهرت في معسكر اللواء 37 وتم التعامل معها".

كما كرر محافظ حضرموت دعوته إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من المواقع حقنًا للدماء.

محافظ حضرموت يحث قوات درع الوطن على رعاية المقبوض عليهم

وحث قوات "درع الوطن" وأبناء القبائل على "رعاية المقبوض عليهم، وفق مبادئ الدين والأعراف"، ودعاهم إلى الاهتمام بالجرحى.

وكان محافظ حضرموت، اعتبر في تصريحات سابقة اليوم، أن ادعاءات "الانتقالي" بأن قوات "درع الوطن" مزيج من الإخوان والقاعدة والحوثي "مثيرة للسخرية".

وأعتبر أن هذه الادعاءات تبرير لنية المجلس الانتقالي الجنوبي، التصعيد بدلًا من حقن الدماء وتسليم المعسكرات سلميًا في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

