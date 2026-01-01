الخميس 01 يناير 2026
حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية في مدينة بدر لخلافات على توريد مواد بناء

المتهمون
المتهمون
تمكنت  أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بدائرة قسم شرطة بدر؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع وضبط الخارجين عن القانون.

ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية وبيضاء 

وكان  قسم شرطة بدر  قد تلقى بلاغًا يفيد بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من 4 أشخاص (لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وطرف ثان مكوَّن من 5 أشخاص، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بتوريد مواد بناء لأحد المواقع الإنشائية.

مشاجرة في مدينة بدر 

وتطورت الخلافات إلى قيام الطرفين بالتعدي على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إحداث تلفيات بسيارة خاصة بأحد أطراف المشاجرة، دون وقوع أي إصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم (بندقيتا خرطوش – سلاح أبيض – عدد من العصي الخشبية)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

