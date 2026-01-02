هل يزامل مرموش؟، مدرب بورنموث يكشف موعد رحيل سيمينيو عن الفريق

18 حجم الخط

كشف أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، حقيقة ما تردد بشأن خوض الغاني أنطوان سيمينيو مباراته الأخيرة مع الفريق قبل الانتقال المحتمل إلى مانشستر سيتي، مؤكدا أن اللاعب ما زال ضمن حساباته وسيشارك في مواجهة أرسنال المقبلة.

ويستعد بورنموث لمواجهة أرسنال في السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف سيمينيو من الرحيل عن بورنموث

وأوضح إيراولا، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن سيمينيو سيكون متاحا للمشاركة، قائلا: أنطوان سيلعب أمام أرسنال، لقد تصرف باحترافية كبيرة رغم الضجيج المثار حول مستقبله.

وحول ما إذا كانت مباراة أرسنال قد تكون الأخيرة للاعب، أكد مدرب بورنموث: لا، ليست هذه الفكرة، أعتقد أنه سيكون متاح لمباراتين على الأقل على أرضنا خلال فترة قصيرة، آمل أن يبقى معنا لفترة أطول، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث، فالسوق ما زال مفتوحا.

وأضاف إيراولا: لم يتم توقيع أي شيء حتى الان، هناك محادثات بالطبع، وأتفهم الضجة، لكن سيمينيو لاعبنا حاليا، أتمنى استمراره معنا، لكنني لا أستطيع التحكم في ما سيحدث.

وعن رغبة اللاعب المحتملة في الرحيل، قال: لا أعرف سوى ما أريده أنا، سيمينيو محترف من الطراز الرفيع، ومتأكد أنه سيظل كذلك حتى اليوم الأخير له معنا.

واختتم إيراولا تصريحاته بالحديث عن إمكانية تعويض رحيل اللاعب حال حدوثه، مؤكدا: سيكون رحيله خسارة كبيرة، لكن هذه هي كرة القدم، إذا خسرناه، فلن يكون ذلك مجانا، بل لأن النادي يرى أن الصفقة جيدة له.

