مصرع عنصر جنائي شديد وضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة

لقي عنصر جنائي شديدة الخطورة مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة في عدة محافظات بقيمة مالية بلغت 50 مليون جنيه.

أكدت تحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عدد من البؤر الإجرامية فى عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها، ويشارك فيها عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة  قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – سلاح نارى بدون ترخيص – اتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – بلطجة".

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر وبحوزتهم نحو نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – هيروين – شابو"، و15 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش". وتُقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمين.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة البؤر الإجرامية وملاحقة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

