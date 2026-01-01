القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران فى الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 10 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال وأسلاك ألومنيوم احتفالًا بـرأس السنة الميلادية بالإسكندرية.

فيديو إضرام النيران فى الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بإضرام النيران بأحد الشوارع مستخدمين زجاجات تحتوى على مواد قابلة للاشتعال وأسلاك ألومنيوم احتفالًا برأس السنة الميلادية بالإسكندرية.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (10 أشخاص "لـ2منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (4 زجاجات تحتوى على مواد قابلة للإشتعال – لفافة سلك ألومنيوم).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

