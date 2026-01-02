خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

18 حجم الخط

تكثف وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية خطواتها للتوسع فى خدماتها الإلكترونية والتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة، والعمل على زيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والتيسير الإجراءات المختلفة لمواطني المدن الجديدة.

وتقدم وزارة الإسكان الكثير من الخدمات إلكترونيًّا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لهيئة لمجتمعات العمرانية.

ونستعرض خطوات طلب نقل ملكية عداد مياه سواء بالأراضي أو الوحدات السكنية:



- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.



- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .



المستندات المطلوبة:

1 - توكيل رسمى بالإدارة (إجباري من خلال وكيل بالشباك)

2 - آخر إيصال سداد من البنك

3 - شهادة صلاحية المبنى للإشغال

4 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

5 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانوني (فى حالة شركة) *

6 - رخصة البناء

7 - محضر الاستلام

8 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات)

9 - خطاب التخصيص بعد تسجيل التنازل

وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وذلك لتقديم طلب مجانى لانشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

