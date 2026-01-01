ضبط 3 أشخاص لترويجهم المخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

القبض على 3 أشخاص بترويج المخدرات بعد تداول فيديو بشبرا الخيمة

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الظاهرين فى الفيديو وهم 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة وبحوزتهم كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي متحصل من نشاط الإتجار بالمخدرات.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات اتهام قائد سيارة ضابط شرطة بتغريمه مخالفتين مروريتين دون وجه حق بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعد رصد أجهزة الأمن ، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن اعتراض قائد سيارة نقل بزعم قيام أحد ضباط الشرطة بتحرير المخالفات ضده دون مبرر.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة ارتكب فعليًا مخالفتين، هما: "السير فى الأوقات غير المصرح بها" و"عدم حمل رخصة تسيير السيارة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

