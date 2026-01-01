الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات غموض اختفاء فتاة طوخ

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استغاثة أحد الأشخاص بتغيب كريمته بالقليوبية.

وأكدت أجهزة الأمن أن الواقعة لا تتعلق بأي شبهة جنائية، وأن تفاصيلها تعود إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الماضى، تلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا من سائق بتغيب كريمته عن المنزل، دون اتهام أو اشتباه فى جنائية غيابها.

وفى 25 ديسمبر المنقضى، حضر والد الفتاة برفقة نجلته إلى القسم، وأكدت الفتاة أنها تركت المنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها بمحافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بالشرقية، ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهران تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها باقتحام منزلها وتحطيم محتوياته والتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية.

الشرقية: ضبط زوج لاتهامه باقتحام منزل زوجته وتحطيم محتوياته

بالفحص تبين أن ربة منزل تقدمت ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، أكدت فيه أن زوجها قام بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بها، بالإضافة إلى إتلاف باب شقة الزوجية وتحطيم محتوياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

